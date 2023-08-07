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Татарстанские полицейские накрыли нарколабораторию со 100 кг синтетики
Полицейские Татарстана помогли пресечь производство крупной партии синтетического наркотика, сообщили в пресс-службе МВД России.
Наркокурьера в феврале остановили на стационарном посту полиции. Сотрудники ГИБДД нашли под одним из сидений шесть пакетов с кристаллическим веществом, которым оказался наркотик альфа-PVP общей массой более 5 килограммов.
Задержанный рассказал, что ему предложили работу перевозчика. За день до задержания он забрал партию в лесу в Московской области и должен был оборудовать тайники в Башкирии.
В процессе дальнейшей работы правоохранители вышли на след производителя наркотика. Его задержали в Московской области сотрудники УНК МВД по РТ вместе с коллегами из ГУНК МВД России.
В гаражном боксе, которым он пользовался, обнаружили более 127 килограммов синтетики, 72 литра прекурсора, лабораторное оборудование.
По словам задержанного, через интернет-мессенджер он нашел работу лаборанта. Занимался оборудованием нарколаборатории, изготовлением наркотиков и его передачей бесконтактным способом другим участникам организованной группы.
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