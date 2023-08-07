Татарстанские полицейские накрыли нарколабораторию со 100 кг синтетики

Полицейские Татарстана помогли пресечь производство крупной партии синтетического наркотика, сообщили в пресс-службе МВД России.

Наркокурьера в феврале остановили на стационарном посту полиции. Сотрудники ГИБДД нашли под одним из сидений шесть пакетов с кристаллическим веществом, которым оказался наркотик альфа-PVP общей массой более 5 килограммов.

Задержанный рассказал, что ему предложили работу перевозчика. За день до задержания он забрал партию в лесу в Московской области и должен был оборудовать тайники в Башкирии.

В процессе дальнейшей работы правоохранители вышли на след производителя наркотика. Его задержали в Московской области сотрудники УНК МВД по РТ вместе с коллегами из ГУНК МВД России.

В гаражном боксе, которым он пользовался, обнаружили более 127 килограммов синтетики, 72 литра прекурсора, лабораторное оборудование.

По словам задержанного, через интернет-мессенджер он нашел работу лаборанта. Занимался оборудованием нарколаборатории, изготовлением наркотиков и его передачей бесконтактным способом другим участникам организованной группы.