Татарстанские поисковики поборются за победу на слете поисковых отрядов «Никто не забыт»

В Нижегородской области стартовал VII Cлет поисковых отрядов «Никто не забыт», от Татарстана на мероприятие прибыли 15 представителей поискового клуба РОМО «Объединение «Отечество» РТ.

Торжественное открытие состоялось накануне. Участников от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова поздравил начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полпреда Дмитрий Соловьев. Он выразил уверенность в том, что мероприятие пройдет на высоком уровне и позволит проявить лучшие качества участников поискового движения.

В этом году на слет прибыли более 200 человек из 14 регионов ПФО. До 9 октября они будут проходить различные испытания, среди которых — представление команды, демонстрация навыков поиска в архиве, военно-историческая викторина, ориентирование на местности и пр.

9 октября состоится награждение победителей и будут подведены итоги ежегодного конкурса, отражающего различные аспекты развития поискового движения, по восьми номинациям: «За вклад в развитие поискового движения», «Результат», «Поддержка», «СМИ», «Вместе», «Инновация», «Наставник», «Воспитанник», сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.