Татарстанские поисковики обнаружили фрагменты самолета Пе-3 в Мурманской области

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Поисковики проекта «Крылья Татарстана» вернулись из очередной экспедиции. Проходила она в Мурманской области и сложилась очень удачно, участникам удалось обнаружить фрагменты хвостовой части самолета Пе-3.

Поисковики отправились в очередную экспедицию, прихватив с собой снегоходы, палатки, генератор и тепловые пушки. Путь не близкий, да и погода в тех местах порой пугает даже самых стойких.

«Находимся мы в Мурманской области в районе села Вазумга, где будем работать на месте падения самолета Пе-3, который потерпел крушение в мае 1943 года при перелете из Ваинги в Ягодное. Дай Бог, чтобы погода нам сопутствовала, чтобы сил хватило, мороз нас не заморозил и мы вывезли фрагменты самолета, которые нам необходимы для реставрации в проекте „Крылья Татарстана“», — рассказал специалист Всероссийского информационно-поискового центра Илья Прокофьев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В этих краях поисковики работают уже не в первый раз. Поэтому место падения самолета обнаружили быстро. Да и первые находки ждать себя не заставили. Так, удалось извлечь из замершего болота значительные фрагменты хвостовой конструкции самолета Пе-3. Их пришлось буквально выпиливать из промерзшего торфа и отогревать мощной тепловой пушкой.

Фрагменты хвоста самолета эвакуированы с места падения, их как раз не хватало для реставрации.

Эти элементы будут использованы в рамках реализуемого в Казани проекта «Крылья Татарстана» по реставрации и восстановлению настоящего самолета Пе-2. Уже несколько лет его собирают из обломков боевых самолетов. Проделано более 60 экспедиций, уже имеются двигатель в полном сборе, кресло пилота, второй двигатель.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Планируется, что модель самолета Пе-2 украсит один из парков Казани. Активное участие в проекте принимают и нижнекамцы. Поисковые работы на месте падения данного самолета еще будут продолжены. Планируется окончательно завершить обследование местности.

Возможно, здесь найдутся недостающие детали. Кроме этого, поисковики не исключают, что могут быть обнаружены и останки членов экипажа, хотя, согласно официальной версии, их останки были перезахоронены.

Стоит отметить, что найденные элементы от от тяжелого истребителя Пе-3 могут быть использованы для воссоздания бомбардировщика Пе-2, потому что первый самолет внешне отличался от второго только отсутствием нижней люковой стрелковой установки и тормозных решеток.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой