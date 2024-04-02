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Татарстанские поисковики обнаружили фрагменты самолета Пе-3 в Мурманской области
Поисковики проекта «Крылья Татарстана» вернулись из очередной экспедиции. Проходила она в Мурманской области и сложилась очень удачно, участникам удалось обнаружить фрагменты хвостовой части самолета Пе-3.
Поисковики отправились в очередную экспедицию, прихватив с собой снегоходы, палатки, генератор и тепловые пушки. Путь не близкий, да и погода в тех местах порой пугает даже самых стойких.
«Находимся мы в Мурманской области в районе села Вазумга, где будем работать на месте падения самолета Пе-3, который потерпел крушение в мае 1943 года при перелете из Ваинги в Ягодное. Дай Бог, чтобы погода нам сопутствовала, чтобы сил хватило, мороз нас не заморозил и мы вывезли фрагменты самолета, которые нам необходимы для реставрации в проекте „Крылья Татарстана“», — рассказал специалист Всероссийского информационно-поискового центра Илья Прокофьев.
В этих краях поисковики работают уже не в первый раз. Поэтому место падения самолета обнаружили быстро. Да и первые находки ждать себя не заставили. Так, удалось извлечь из замершего болота значительные фрагменты хвостовой конструкции самолета Пе-3. Их пришлось буквально выпиливать из промерзшего торфа и отогревать мощной тепловой пушкой.
Фрагменты хвоста самолета эвакуированы с места падения, их как раз не хватало для реставрации.
Эти элементы будут использованы в рамках реализуемого в Казани проекта «Крылья Татарстана» по реставрации и восстановлению настоящего самолета Пе-2. Уже несколько лет его собирают из обломков боевых самолетов. Проделано более 60 экспедиций, уже имеются двигатель в полном сборе, кресло пилота, второй двигатель.
Планируется, что модель самолета Пе-2 украсит один из парков Казани. Активное участие в проекте принимают и нижнекамцы. Поисковые работы на месте падения данного самолета еще будут продолжены. Планируется окончательно завершить обследование местности.
Возможно, здесь найдутся недостающие детали. Кроме этого, поисковики не исключают, что могут быть обнаружены и останки членов экипажа, хотя, согласно официальной версии, их останки были перезахоронены.
Стоит отметить, что найденные элементы от от тяжелого истребителя Пе-3 могут быть использованы для воссоздания бомбардировщика Пе-2, потому что первый самолет внешне отличался от второго только отсутствием нижней люковой стрелковой установки и тормозных решеток.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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