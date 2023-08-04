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Татарстанские перевозчики отреагировали на опрос Минтранса об установке кондиционеров
Татарстанские перевозчики просили установить кондиционеры в новых автобусах в рамках программы обновления автопарка и сделать это за счет бюджета, а не «из кармана пассажиров». Так председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков отреагировал на запущенный Минтрансом республики опрос.
Напомним, в своих соцсетях министерство организовало голосование по поводу установки кондиционеров в городских автобусах за счет повышения стоимости проезда на 30%.
«Считаем, первый вариант ответа — установить кондиционеры в действующем автопарке и увеличить стоимость проезда на 30% — неприемлемым как для пассажиров, так и для перевозчиков», — сказал Темляков.
О том, кто стоит за этой инициативой, читайте в материале «Татар-информа» «Билет по 47 рублей и страсти по «кондёрам»: как перевозчики Казани поспорили с Минтрансом».
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