Татарстанские педагоги могут принять участие в конкурсе «Серафимовский учитель»

Педагоги из Татарстана, работающие в области духовно-нравственного просвещения, могут принять участие в конкурсе «Серафимовский учитель». Заявки на конкурс, проводимый в регионах Приволжского федерального округа, принимаются до 31 января 2022 года.

На конкурс принимаются разработки тематических разделов по православной культуре в преподавании гуманитарных учебных предметов, а также программы духовно-нравственного просвещения. В них могут быть включены планы уроков, лекций, занятий, классных часов, сценарии культурных, спортивных, просветительских и других мероприятий. С более подробной информацией и положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Конкурс «Серафимовский учитель» Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского проводит с 2005 года. По информации организаторов, за эти годы в нем уже приняли участие более 2,5 тыс. педагогических работников из 75 регионов России и стран ближнего зарубежья.