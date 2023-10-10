Татарстанские педагоги могут принять участие в «Цифровом педсовете»

Педагоги из Татарстана могут принять участие в «Цифровом педсовете» – онлайн-марафоне для педагогических работников, который состоится 16 октября. В рамках марафона пройдут мастер-классы и встречи, посвященные новым технологиям в образовании. Начало марафона запланировано на 13.00 (мск).

Спикерами «Цифрового педсовета» выступят заведующий Педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета, учитель года России 2018 Алихан Динаев, полуфиналист Всероссийского конкурса «Классная тема» из Москвы Марина Бастрыгина и другие, сообщает АНО «Диалог».

Проект ориентирован на учителей, воспитателей, педагогов начальной школы, преподавателей среднего профессионального образования, сотрудников администрации образовательных учреждений, классных руководителей и наставников.

Регистрация на «Цифровой педсовет» доступна по ссылке. После завершения трансляции участникам будет доступна запись мероприятия. Все участники получат сертификаты.

«Цифровой педсовет» в рамках Года педагога и наставника проведет команда учебного профиля «Сферум». 2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен в стране Годом педагога и наставника. В своем послании Федеральному Собранию в 2023 году глава государства подчеркнул: «Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны, и важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя – об уважении и любви к родителям».