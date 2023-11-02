Татарстанские партийные десанты проверили объекты народной программы «Единой России»

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии " Единая Россия"

В Татарстане партийные десанты «Единой России» продолжают контролировать качество ремонтных и строительных работ на объектах, включенных в народную программу партии.

В Мамадыше депутат городского Совета от партии «Единая Россия» Владислав Захаров оценил ход работ по ремонту многофункционального спортзала на территории школы №1 и детского сада «Кояшкай». На первом этаже спортивного комплекса разместят зал для занятий физкультурой. Также здесь предусмотрена выносная сцена для проведения культурно-массовых мероприятий. Второй этаж здания отдадут под тренажерный зал. На возведение объекта по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» было заложено около 195 млн рублей.

Масштабное преображение ждет и районный Дом культуры. Планируется возвести большой пристрой к зданию со стороны фонтана. На выполнение работ направят 290 млн рублей. Строительство начнется уже в ближайшее время.

В Лениногорском районе руководитель депутатской группы «Единой России» в Совете Ивановского сельского поселения Алина Бодряева осмотрела фельдшерско-акушерский пункт в селе Ивановка. Капитальный ремонт медучреждения ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение» (по федеральному проекту «Модернизация первичного звена»). Общая стоимость работ оценивается более чем в 2,5 млн рублей. В здании выровнены все основные поверхности: стены, пол и потолок. Обновлены электропроводка и коммуникации. Восстановление здания продолжается.

В Альметьевске в рамках народной программы «Единой России» идет благоустройство берегов городского озера. Ход работ проверил секретарь местного отделения партии — глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

В 2016 году территорию городского озера благоустроили в ходе реализации мероприятий Года водоохранных зон. Был оборудован пляж, здесь создали различные зоны активного отдыха. В прошлом году было принято решение о дальнейшем благоустройстве озера со стороны улиц Шевченко и Булгар. На втором этапе работ специалисты уложили гранитную брусчатку, установили бордюрный камень и небольшие архитектурные формы, а также оформили входную зону на пересечении улиц Шевченко и Булгар.

Секретарь Мензелинского местного отделения партии, глава района Айдар Салахов посетил общежитие Педагогического колледжа имени Мусы Джалиля, а также строящуюся беседку «Скородумка» в парке имени Ленина. Восстановительные работы предусматривают снос аварийной части здания общежития. Постройку капитально отремонтируют, помещения перепланируют. После завершения реконструкции тут смогут проживать более 60 человек. Кроме того, на территории общежития откроят универсальную спортивную площадку.

Депутат совета Кошкинского сельского поселения от «Единой России» Раяз Хамидуллин проверил ход ремонтных работ в Доме культуры села Кошкино. Объект включен в народную программу партии в 2023 году. Строители приступили к работе в декабре прошлого года. Работы идут согласно установленному графику. У здания обновлен фасад, кровля, пол, потолок, двери и окна. Специалисты заменили электропроводку, установили дополнительное освещение, обустроили водопровод и канализацию. В здании появились раздевалки, танцевальные залы, туалеты. К услугам гостей — новая сцена, зрительный зал, рассчитанный на 150 человек, и большая библиотека.