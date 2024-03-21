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Татарстанские НКО смогут получить поддержку на проведение смен для детей с ОВЗ
В Татарстане стартовал конкурс профильных смен среди НКО на проведение смен для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Приемная кампания продлится до 1 апреля, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.
Защитив проекты, некоммерческие организации смогут получить поддержку на их реализацию. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Республиканского центра «Лето». Итоги подведут 22 апреля.
«Основными критериями отбора программ станут их кадровое и материально-техническое обеспечение, наличие авторских подходов, актуальность среди молодежи, предполагаемый социальный эффект и содержательная часть, которая должна соответствовать приоритетам и направлениям молодежной политики Татарстана», — рассказала первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.
Конкурс реализуется в рамках республиканского проекта «Ментальное здоровье».
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