Татарстанские НКО получили более 3 млрд рублей грантовой поддержки в 2025 году

В Татарстане в 2025 году некоммерческие организации получили более 3 млрд рублей в виде грантов и субсидий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела развития отраслей экономики и социальной сферы Минэкономики РТ Зульфия Мухамедьярова.

По ее словам, в республике уже много лет ведется активное взаимодействие с институтами гражданского общества. В рамках государственной программы экономического развития и инновационной экономики действует региональный проект поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2025 году фонд финансирования этого проекта составил 357,3 млн рублей.

Мухамедьярова отметила, что одним из ключевых инструментов поддержки является конкурс грантов Раиса Татарстана на развитие гражданского общества. В прошлом году его общий фонд превысил 158 млн рублей.

Кроме того, с 2022 года в республике действует единый грантооператор, который проводит объединенный конкурс для НКО. По словам спикера, это позволяет упростить систему распределения поддержки и сделать ее более прозрачной.

Помимо грантовой поддержки, в Татарстане работает сеть межмуниципальных ресурсных центров, которые помогают некоммерческим организациям развиваться. Они проводят образовательные программы, консультации и оказывают методическую и юридическую поддержку. Такие центры работают в том числе в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах.

Представители центров помогают организациям готовить заявки на грантовые конкурсы и проводят аудит документов, чтобы проекты соответствовали требованиям различных программ поддержки, в том числе федеральных.

Отдельно Мухамедьярова отметила участие татарстанских НКО в конкурсе «Фонд президентских грантов». По ее словам, в 2025 году 79 организаций из республики получили по этой линии более 183 млн рублей. Всего за последние пять лет татарстанские НКО привлекли через президентские гранты почти 1,9 млрд рублей.