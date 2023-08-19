Татарстанские нефтяники осмотрели нефтяные и газовые месторождения Афганистана

Исследовательская группа татарстанских нефтяников побывала на нефтяных и газовых месторождениях Северного Афганистана. Поездку для них организовали кабульское Кабульское представительсто казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России и Российский деловой центр.

«Основной задачей экспедиции была оценка перспектив разработки данных месторождений и помощь афганским специалистам в систематизировании работы на них», — рассказал журналисту «Татар-информа» руководитель Российского делового центра в Афганистане, генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находиться в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

Экспедиция была организована по провинции Северного Афганистана, где проводили разведку местности ещё советские геологи. Однако фаза добычи с месторождений началась только в последние годы. Помомо российских компаний в лице татарстанских нефтяников, в этом направлении так же активно работают Китай и Турция.

«Нам удалось обнаружить уникальные нефтяные месторождения, где нефть буквально фонтаном вырывается на поверхность. Причем оперативный анализ состава говорит о её высоком качестве. Думаю, скоро начнётся и разработка этих месторождений», – отметил Рустам Хабибуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в июне руководство Афганистана при посредничестве кабульского представительства фонда согласовало добычу и переработку нефти и газа татарстанским компаниям. Их представители встретились с главами министерств и ведомств Афганистана и посетили шахты, перерабатывающие производства и месторождения в провинциях Нангархар, Хост, Баглан, Парван, Джаузджан, дав высокую оценку качеству сырья.

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