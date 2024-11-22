Татарстанские мусульмане под руководством Мансура хазрата доставили гумпомощь в Луганск

Фото: milliard.tatar

Делегация Духовного управления мусульман РТ во главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным 14 ноября отправилась с партией гуманитарного груза для Донецкой и Луганской народных республик. В Казань группа вернулась 19 ноября.

Фото: milliard.tatar

Редакции издания «Миллиард.Татар» удалось связаться с заместителем муфтия по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей из муниципальных образований РТ Мансуром хазратом Джалялетдиновым. Он рассказал, что гуманитарная колонна отправилась из Казани на шести машинах, среди которых был один грузовой автомобиль и микроавтобус.

«Мы тронулись 14 ноября в количестве 20 человек на шести машинах, среди которых был грузовой автомобиль и микроавтобус. Мы разъехались. В Ростове все встретились. Из Ростова уже отправились в Луганск», — пояснил Джалялетдинов.

Фото: milliard.tatar

В Луганске делегация ДУМ РТ приняла участие в конференции «Ислам в России перед лицом внешних угроз. Межконфессиональное единство и традиционные ценности».

Мансур хазрат уточнил, что после конференции татарстанская делегация разделилась. Муфтий Камиль Самигуллин отправился в ДНР, а он с частью группы поехал по луганским госпиталям.

Фото: milliard.tatar

«Мы поехали по госпиталям Луганска. Увидели ребят, пообщались, прочитали совместный намаз. Увидели, что при госпиталях есть часовни и мечети. Они сами их соорудили. Снаружи не видно, что это комнаты для православных и правоверных. Но внутри, когда заходишь, видишь, что там есть все убранство», — резюмировал он.

Автор материала — Владислав Безменов.