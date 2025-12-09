Татарстанские муниципалитеты получили награды на форуме «Большие решения малой Родины»

Представители Татарстана были отмечены на форуме-выставке «Большие решения малой Родины» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

В рамках мероприятия наградили победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В числе награжденных – главы Апастовского, Муслюмовского и Новошешминского районов республики. Также наградами в различных номинациях были отмечены пгт. Апастово, Табар-Черкийское сельское поселение Апастовского района, Муслюмовское сельское поселение и Новошешминское сельское поселение республики.

Форум, организованный ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ и Минэкономразвития, собрал 750 представителей муниципалитетов со всей страны. Мероприятие впервые прошло в формате выставки и деловой программы, призванной тиражировать лучшие управленческие решения и формировать сообщество новаторов.

В ходе форума участники встретились с представителями федеральных министерств и ведомств, депутатами Госдумы, губернаторами регионов и экспертами. Особое внимание уделялось реализации нацпроектов и поддержке муниципальных инициатив федеральным центром, а также новым методикам работы с успешными муниципальными практиками для их широкого внедрения.

ВАРМСУ впервые представила доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в России за последние два года, включающий результаты проектов ассоциации, таких как «Муниципальный диалог» и Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ».

«Сегодня мы открываем важную веху в истории ВАРМСУ и всего муниципального управления страны. Первый форум-выставка «Большие решения малой Родины», объединивший лучшие муниципальные практики России, задает новый стандарт и управленческую культуру обмена опытом», – отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. Доклад будет передан Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и станет основой для дальнейшей поддержки муниципалитетов.

В рамках выставки было представлено порядка 500 успешных муниципальных практик по направлениям: ЖКХ, благоустройство, экология и поддержка гражданских инициатив. Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул, что сегодня в России насчитывается более 16 тыс. муниципальных образований, а рост числа муниципальных округов связан с переходом регионов к одноуровневой системе местного самоуправления.