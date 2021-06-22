Татарстанские мореплаватели завершили кругосветное путешествие под флагом 100-летия ТАССР

Трое татарстанцев вернулись в Казань после совершения кругосветного путешествия под флагом 100-летия образования Татарской АССР. Команда мореплавателей в составе 72-летнего капитана Алмаза Алеева, 32-летнего помощника капитана Ильфата Миннибаева и 36-летнего боцмана Виля Сагитова, которого позже сменил Иван Поликасов, бороздила моря на специально приобретенной для этого путешествия яхте «Милонга» почти год.

«Это было мое восьмое международное морское плавание. Первое международное морское плавание было совершено в 1991 году, и мы также приурочили наш кругосветный ход к тридцатилетию этой даты. Патриотизм всегда присутствовал в наших походах, этот раз не стал исключением. Я горжусь, что над нами развевался не только российский, но и татарстанский флаг, который многие узнавали во время нашего путешествия», — рассказал Алеев.

Путь мореплавателей пролег от Казани по Волге в Волго-Донской канал, через который мореплаватели достигли Азовского моря. Оттуда был взят курс на Черное, а затем и в Средиземное море, в сторону Мальты. Выйдя к испанскому острову Тенерифе, прошли по Атлантике в Карибское море. Затем через Панамский канал вышли в Тихий океан, в центральной части которого остановились на Маркизских островах.

Оттуда взяли прямой курс на Австралию, где была назначена встреча с татарской диаспорой, на которой должен был быть передан флаг столетия республики, повидавший за время путешествия десять стран. К сожалению, из-за пандемии коронавируса мореплаватели не смогли ступить на землю Аделаиды.

Однако Алмаз Алеев признался, что экипаж «Милонги» благодарен соотечественникам, которые проживают в Австралии, за оказанную помощь и ведение переговоров с местной пограничной службой. Еду и воду экипажу предоставили бесплатно.

«Мир не без добрых людей. Мы были приятно удивлены и благодарны за такую поддержку», — подчеркнул Алеев.

Из Австралии яхта взяла курс на Суэц, а затем двинулась в сторону Турции, где пришвартовалась в бухте Мармариса. Всего за время путешествия моряки преодолели около 45 тыс. километров.

По словам яхтсменов, во время путешествия они столкнулись с множеством сложностей. Например, яхту задерживали в Тихом океане из-за подозрений в незаконном нахождении в водах Вануату.

«Мы сталкивались с тем, что из-за ограничений, вызванных риском распространения коронавирусной инфекции, нас не принимали в некоторых странах. Это осложняло наш путь, когда топливо было на исходе и заканчивалась провизия. Приходилось где-то ужиматься. Спасались ловлей рыбы. У нас был опреснитель для воды, так что без питьевой воды (особенно во время дождя) мы не оставались», — поведал о пережитых в море испытаниях Алеев.

Нужно отметить, что инициатива кругосветки принадлежала ее участникам, и все расходы также легли на их плечи.

«Яхта обошлась нам примерно в 100 тыс. евро, плюс докупали оборудование на 20 тыс. евро. Сейчас заход в порты также стоит денег. К примеру, на Бали нужно заплатить 1800 долларов, чтобы только зайти в порт. Я уже не говорю о том, что яхту нужно заправлять. На целый год мы закупили провизию с двух заводов, которые выпускают сублимированные продукты. Признаться, порции оказались маловаты. Яхтинг — очень сложный и дорогой спорт», — объяснил Алмаз Алеев.

Выяснилось, что за время путешествия капитан похудел на 17 килограммов. Но, несмотря на все пережитые трудности, следующая мечта капитана — совершить кругосветное путешествие в одиночку.

В ближайшее время будут организованы встречи с детьми, которые учатся в спортивных школах. На них Алмаз Алеев поделится своим опытом пребывания в море. Такие встречи позволят привлечь детей в парусный спорт, что станет еще одной ступенью для его развития как в Казани, так и во всей республике.