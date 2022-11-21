Молодые татарстанские ученые пройдут стажировку в странах ОИС

В Казани стартовал международный молодежный научный конгресс стран ОИС. На него прибыли порядка 100 учёных из более чем 20 стран мира. На протяжении трёх дней они обсудят глобальные научные вызовы, среди которых урбанистика, нефтегазовые технологии, медицина и многое другое. Одним из итогов станет программа молодежного научного сотрудничества, которая включает в себя стажировки российских ученых в странах ОИС. С приветственным словом к участникам обратилась вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Спасибо вам за неравнодушное отношение к проблемам, с которыми сегодня сталкивается человечество. Именно такие встречи позволяют вам делиться самыми сокровенными идеями. Ответы на многие вопросы в наше время бывают не только в одном человеке, а в межличностной коммуникации», – сказала вице-премьер.

Молодежный научный конгресс стал частью серии мероприятий по линии «Казань – Молодежная столица ОИС». В конце августа в столице республики прошел Глобальный молодежный саммит стран ОИС, одним из пунктов итоговой резолюции которого стала программа стажировок между странами. Так, молодые ученые России и Татарстана смогут поехать для обмена опытом в государства – члены ОИС.

«По итогам Казанского глобального молодежного саммита было принято решение о подготовке долгосрочной программы международного молодежного сотрудничества. Один из его треков будет касаться науки. В будущем запланированы двусторонние стажировки между Республикой Татарстан и другими странами, которые направлены на академическую мобильность», – пояснил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Молодежный научный конгресс проходит на базе КФУ, который стал одним из ключевых организаторов мероприятия. Это поможет вузу наладить новые связи со странами ОИС, заключил Сулейманов. На пленарной сессии был подписан меморандум о взаимопонимании между вузом и Молодежным форумом ОИС.

«Сегодня мы выслушали великолепную лекцию об истории исламской науки. У меня есть мечта представить подобный курс в стенах Казанского федерального университета. Сегодня молодые исследователи могут обмениваться мнениями и идеями. Важно иметь подобный меморандум, чтобы он стал первым шагом для дальнейшего процветания и устойчивого будущего», – прокомментировал подписание проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.

Со стороны Молодежного форума ОИС меморандум подписал руководитель аппарата объединения Юнус Сомбез.

«Для нас большая честь подписать подобный меморандум. У КФУ большая история, здесь работают много молодых ученых. Мы будем делать все возможное для того, чтобы наши совместные программы были эффективны, а местные специалисты получили всю необходимую поддержку», – заявил он.

В заявочной кампании молодежного научного конгресса в Казани поучаствовали более 1,4 тыс. человек из 54 стран мира. Отборочный этап по портфолио и творческим достижениям прошли 100 делегатов – молодые ученые, исследователи, инноваторы и академики России и стран ОИС в возрасте от 18 до 35 лет.

В Казань приехали ученые из Азербайджана, Бангладеша, Буркина-Фасо, Египта, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Марокко, Мозамбика, Малайзии, Нигерии, Пакистана, Таджикистана, Туниса, Саудовской Аравии, Туркменистана, Узбекистана и Уганды.