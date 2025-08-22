Татарстанские молодогвардейцы участвуют во Всероссийском форуме «Гвардейск»

Фото: tatarstan.er.ru

С 21 по 27 августа в Тверской области проходит Всероссийский молодежный образовательный форум «Гвардейск», который стал площадкой для студентов, общественников, участников СВО и представителей рабочей молодежи со всей страны. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Форум проходит на территории Военно-патриотического лагеря им. Героя Советского Союза Ф. Охлопкова и направлен на подготовку нового поколения лидеров общественно-политической сферы.

32 представителя Татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» принимают участие в мероприятиях. Делегация разместилась в палаточном городке, где сами готовят еду и поддерживают порядок. Участников ждут встречи с экспертами, мастер-классы, лекции, а также практическое освоение механизмов государственного управления, избирательных процессов и основ общественной деятельности.

Программа форума включает дебат-турниры, арт-показы и вечер политических баек. Ключевым событием станет грантовый конкурс от «Росмолодежь. Гранты», где участники представят социально значимые проекты для развития регионов. Лучшие инициативы получат финансовую поддержку и помощь в реализации.

Форум объединил представителей всех 89 регионов России, предоставляя молодым лидерам возможности для самореализации, карьерного роста и включения в политическую повестку страны.