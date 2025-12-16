Татарстанские молодогвардейцы передали гуманитарную помощь жителям Лисичанска и Рубежного
В рамках гуманитарной миссии активисты Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» передали необходимые средства бойцам СВО и жителям подшефных городов Лисичанск и Рубежное. Об этом сообщает пресс-служба «МГЕР».
Отдельной штурмовой бригаде «Шторм Z» молодогвардейцы передали теплые вещи, предметы личной гигиены, именные посылки, генераторы, дроны и маскировочные сети. Бойцы выразили благодарность за оказанную поддержку.
Шестому танковому полку 90-й танковой дивизии активисты предоставили три куба бруса, утеплители и маскировочные сети. Представители полка отметили, что благодарны Татарстанскому отделению «Молодой Гвардии» за помощь в трудную минуту.
Кроме того, гуманитарная помощь была доставлена в госпиталь. В ее состав вошли коляски, ходунки, костыли, средства личной гигиены, влажные салфетки, бинты и продукты питания длительного хранения.
Руководитель Регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов сообщил, что это уже 34-я отправка гуманитарной помощи совместно с «Единой Россией». Всего активисты собрали и отправили 416 тонн груза на сумму более 85 миллионов рублей.