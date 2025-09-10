Татарстанские молодогвардейцы отметили семью Тукаевых за вклад в гуманитарную помощь

Фото: Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

Активисты Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке партии посетили семью Тукаевых и вручили благодарственные письма.

Награды «За вклад в деятельность гуманитарного центра ТРО ВОО "Молодой Гвардии Единой России" и оказание всесторонней поддержки российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, а также жителям новых регионов России» были вручены ветерану тыла и заслуженному учителю Республики Татарстан Рашиде Тукаевой и ее сыну, полковнику в отставке, ветерану Вооруженных Сил РФ Марату Тукаеву. Активисты также вручили памятные подарки: плед, кружка, чай и сладости.

С апреля по май ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» организовала сбор средств для оказания помощи российским военнослужащим. В результате удалось собрать более 500 тысяч рублей, которые направили на закупку оборудования и вещей первой необходимости. Вклад семьи Тукаевых составил 50 тыс. рублей.

Рашиде Тукаевой 96 лет. В годы Великой Отечественной войны, будучи ребенком, трудилась в тылу. С юности ее жизнь была связана со школой и воспитанием подрастающего поколения. Более 40 лет она посвятила педагогике и за свои заслуги удостаивалась ведомственными и правительственными наградами. Долгое время она активно работала в Совете ветеранов Приволжского района Казани, и сегодня, несмотря на возраст, сохраняет гражданскую позицию и интерес к жизни страны.

Тукаева была тронута признанием и выразила благодарность, пожелав молодогвардейцам дальнейших успехов в их благородной и важной работе на благо Татарстана.

Ее сын, Марат Тукаев, пошел по стопам матери и выбрал профессию математика. С юности он активно занимался комсомольской работой, отвечал за взаимодействие со студентами вузов и учащейся молодежью города Казани. Позже он был приглашен в органы государственной безопасности, где прослужил более 30 лет, пройдя путь от лейтенанта до полковника.

После выхода в отставку он возглавлял службу безопасности на нефтеперерабатывающем заводе, а в последние годы ведет активную общественную деятельность: работает в Совете ветеранов Приволжского района г. Казани, занимается военно-патриотическим воспитанием школьников, рассказывает детям о героическом подвиге советского народы в годы войны и передает молодому поколению ценности служения Отечеству.

Тукаев отметил, что внимание к их семье стало для него важным знаком признания:

«Меня глубоко впечатляет работа "Молодой Гвардии", особенно в сфере воспитания молодежи. От этого становится легче на душе – наша молодежь занимается настоящим патриотическим делом. Мама всегда переживает за бойцов на СВО и стремится внести свой вклад. Когда я узнал о сборе, то рассказал ей, и она предложила направить часть сбережений на поддержку».

В этом году Марату Тукаеву исполнилось 67 лет. Несмотря на возраст, он активно участвует в жизни общества и продолжает следовать примеру родителей. Его отец, Камиль Тукаев, в годы войны трудился на пороховом заводе. Стал кадровым офицером, после окончания службы стал рисовать, за свои заслуги был удостоен звания заслуженный деятель культуры РТ. И до последних лет участвовал в ветеранском движении.

«Я благодарен своим родителям. Мама привила стремление всегда быть активным. Даже в свои 96 лет она читает газеты от корки до корки, подчеркивает важное, пересказывает соседям. Всегда занимала активную жизненную позицию и для меня является примером. Она никогда не отказывается участвовать в общественной жизни, видит в этом смысл своей жизни», – с теплом говорит о своей матери Марат Тукаев.

Руководитель Гуманитарного центра ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Азим Арсланов отметил:

«Семья Тукаевых для нас – это пример подлинного служения обществу и любви к Родине. Благодаря таким людям работа гуманитарного центра становится еще более эффективной, а помощь доходит до тех, кто в ней действительно нуждается».