В 2021 году жители и бизнес Татарстана получили микрозаймы на 1,7 млрд рублей

За первую половину этого года жители и бизнес Татарстана оформили у микрофинансовых организаций, которые зарегистрированы в республике (таковых 32), 140,6 тыс. микрозаймов на общую сумму 1,7 млрд рублей. Это на 3,5% меньше по количеству, но на 4% больше по сумме, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по РТ.

Продолжают активно обращаться к услугам МФО юридические лица и индивидуальные предприниматели региона, они получили займы на общую сумму 443 млн рублей – на уровне первых шести месяцев прошлого года. На начало третьего квартала портфель займов бизнесу превысил 1,7 млрд рублей.

В онлайн-режиме всего было заключено 80,8 тыс. договоров займа на общую сумму 723 млн рублей. Это больше аналогичных прошлогодних показателей по количеству на 12% и по сумме на 27%.

«Микрофинансовые организации – небольшой по объемам, но важный элемент финансовой системы страны. МФО удовлетворяют потребность граждан и бизнеса в коротких и небольших займах. При этом их деятельность регламентируется законом, как и деятельность банков», – отметил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Перед заключением договора с МФО стоит убедиться, что она состоит в государственном реестре МФО. Сделать это можно в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн».