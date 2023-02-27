Татарстанские медики в Москве ознакомились с работой Клуба врачей

Сегодня полномочное представительство Татарстана в РФ посетила делегация Минздрава во главе с первым замминистра здравоохранения РТ Альмиром Абашевым. Встречу с делегацией провел вице-премьер РТ- Полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, который рассказал гостям о работе Клуба врачей, созданного при полномочном представительстве. Он призвал врачей обмениваться опытом и методиками для более эффективной работы.

«Именно с этой целью при Полпредстве мы создали Клуб врачей. Многие члены клуба, познакомившись у нас, не только активно сотрудничают в Москве, но и наладили связи с врачами Татарстана», – приводят его слова пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Созданный в 2011 году клуб возглавил академии РАН и РАМН, известный кардиохирург Ренат Акчурин. Сейчас организация объединяет более 120 кандидатов и докторов медицинских наук, академиков, врачей высшей категории, работающих в различных столичных медицинских клиниках и институтах. Они также активно участвуют в медицинской жизни Татарстана, периодически выезжают в республику для работы в местных клиниках и больницах. Например, один из членов Клуба врачей – профессор Ренат Саитгареев провел в Казани первые две успешные операции по пересадке сердца.

Делегация из Татарстана прибыла в столицу в рамках соглашения о торгово-экономическим, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Главная цель гостей – изучение опыта работы учреждений здравоохранения Москвы.