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Общество 22 октября 2026 10:43

Татарстанские мастера могут подать заявки на премию в сфере креативных индустрий

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Мастера и представители креативного бизнеса из Татарстана могут принять участие в III региональной премии в сфере креативных индустрий, которая пройдет в Рязани. Заявки принимают до 25 октября 2026 года.

Конкурс организует АНО «Центр развития креативных индустрий». Его цель – поддержать творческие инициативы, оригинальные идеи и инновационные решения в различных направлениях креативной экономики.

Для участников из других регионов предусмотрена номинация «Креатив без границ». На ней представят проекты, которые отличаются оригинальным подходом и могут быть реализованы на территории Рязанской области. Работы принимают в любых жанрах и форматах.

Победителей определит экспертное жюри. Лауреаты получат статус «Амбассадор креативных индустрий».

Итоги премии подведут 26 ноября 2026 года. Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку можно по ссылке.

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