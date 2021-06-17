Татарстанские мамы в декрете смогут пройти тренинг по предпринимательству

В центре «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ с 21 по 25 июня пройдет тренинг по предпринимательству для мам в декрете и для мам, воспитывающих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Мамы, которые хотят открыть свое дело, смогут бесплатно получить необходимые знания в области менеджмента, финансов и маркетинга. При этом участницы получат возможность выиграть денежный грант на реализацию своей бизнес-идеи.

Программа существует с 2013 года, в этом году ее проведут более чем в 60 российских регионах. В 2020-м Минэкономразвития РФ включило тренинг в перечень программ для предпринимателей, реализуемых по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».