Татарстанские лесники высадили по нацпроекту саженцы на площади 1 413 гектаров

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ.

За 2023 год в Татарстане проведено лесовосстановление и лесоразведение на площади 1 747 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Так, на площади 1 413,5 гектара была произведена посадка лесных культур, на 105,6 гектара — лесоразведение, на 4 и 224 — комбинированное и естественное лесовосстановление соответственно.

Сейчас в республике проводится проверка качества проведенных работ и оценке материалов технической приемки лесных культур. Подобные обследования предусмотрены региональным проектом «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

За июль и август специалисты Минлесхоза побывали в Арском, Бавлинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Кайбицком, Нижнекамском и Лаишевском районах.

«В целом, все лесные культуры были созданы в соответствии с правилами лесовосстановления в оптимальные агротехнические сроки», — доложил начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения ведомства Тимур Галиев.

Национальные проекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.