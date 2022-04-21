Татарстанские компании СИБУРа отказались от моратория на банкротство: что за этим стоит?

Новость о том, что компании холдинга «СИБУР», действующие в Татарстане, подали заявления об отказе от применения моратория на банкротство, изрядно озадачивает. Заявления подали компании «ТАИФ», ТГК-16, «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим». Сведения внесены в единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Сразу закрадывается нехорошая мысль: «Неужели ожидается банкротство?». Звучит тревожно, ведь данные предприятия составляют основу нефтехимического комплекса Татарстана, основу татарстанской экономики, там суммарно трудятся около 25 тысяч сотрудников. Экономический обозреватель Альберт Бикбов изучил этот вопрос.

Михаил Мишустин 28 марта этого года подписал постановление о введении в России моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зачем нужен мораторий на банкротство?

В связи с проведение специальной военной операции на территории Украины правительством РФ был принят ряд шагов по поддержке отечественной экономики в условиях западных санкций. Одна из таких мер - мораторий на банкротство. председатель правительства Михаил Мишустин 28 марта этого года подписал постановление о введении в России моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Мораторий начал действовать с 1 апреля до 1 октября 2022 года, его продолжительность - шесть месяцев.

Во время действия моратория кредиторы не смогут инициировать банкротство должников. Сами должники не ограничены в возможности инициировать дело о собственной несостоятельности либо отказаться от моратория. Как видим, предприятия холдинга «Сибур», действующие в Татарстане решили отказаться от моратория. То есть они теперь могут банкротиться не только самостоятельно, но и по заявлению кредиторов.

Казалось бы, зачем снимать с себя такую защиту от гипотетической возможности банкротства по заявлению кредиторов? Времена нынче наступают сложные и тревожные. Зачем лишаться такого щита? А вот зачем - все дело в том, что компании, попавшие под мораторий, не вправе выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями или участниками, проводить buyback (обратный выкуп собственных акций).

А если отказаться от моратория, то все вышеизложенные действия не блокируются, можно выплачивать дивиденды, распределять прибыль и т.д. Предприятия без такой защиты обретают свободу по распоряжению собственными заработанными финансовыми потоками.

Предприятия холдинга «Сибур», действующие в Татарстане, решили отказаться от моратория Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зачем такая свобода маневра СИБУРу?

Сразу подчеркну, что ничего такого серьезного в плане банкротства СИБУРу не угрожает в ближайшем будущем. Как в целом всей группе, так и отдельным предприятиям группы, в том числе и сосредоточенным в Татарстане. Напротив, финансово-хозяйственное положение этих предприятий устойчиво - волноваться нет никаких причин! Накопилась изрядная финансовая подушка безопасности, чему способствовали невероятно высокие цены на продукцию нефтехимии в 2021 году, когда весь мир восстанавливался от последствий COVID-19. Судите сами, у основных предприятий нефтехимии Татарстана с финансовыми результатами все в полном порядке:

- чистая прибыль Нижнекамскнефтехима по РСБУ за 2021 год выросла в 10 раз (по сравнению с 2020 годом) и составила рекордные 41,8 млрд рублей;

- чистая прибыль Казаньоргсинтеза за 2021 год выросла в 3 раза (по сравнению с 2020 годом) и составила 24,8 млрд рублей.

Получив такие солидные финансовые результаты за 2021 год новые владельцы этих предприятий (в лице группы СИБУР), естественно, захотели «выйти в кэш», то бишь, получить хорошие дивиденды, распределив заработанную прибыль. Поэтому, чтобы не лишать себя, любимых, такой возможности, они и подали заявление на отказ от моратория на банкротство, который запрещал такие выплаты на ближайшие полгода.

Так что никакой банкротной подоплеки в гедонистических действиях СИБУРа нет. Но, как говорится, есть нюансы.

Чистая прибыль Казаньоргсинтеза за 2021 год выросла в 3 раза по сравнению с 2020 годом Фото: president.tatarstan.ru

Нотки тревожности

Такая стратегия «снятия сливок» СИБУРом с тучного для нефтехимии 2021 года может показаться вполне логичной, если не одно «но» - они получат дивиденды лишь за 3-4 кварталы 2021 года.

В порядке напоминания, 4 октября 2021 года компании ТАИФ и СИБУР подписали соглашение, по условиям которого СИБУР приобрел 100% долю в АО «ТАИФ» в обмен на дополнительную эмиссию акций ПАО «СИБУР Холдинг» (эквивалент 15% доли в объединенной компании) и комбинацию денежных и заемных средств стоимостью $3 млрд. Вместе с ТАИФом СИБУР приобрел акции «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» и ТГК-16.

Старым владельцам (бывшим владельцам АО «ТАИФ») дали возможность исполнить «дембельский аккорд», то есть получить дивиденды за работу предприятий в первом полугодии 2021 года — до совершения сделки. «Казаньоргсинтез» решил выплатить 10,3 млрд рублей, «Нижнекамскнефтехим» — 17,5 млрд рублей, суммарно все акционеры должны были получить 27,8 млрд рублей! Обе компании направили по 70% от чистой прибыли за первое полугодие 2021 года.

Соответственно, новые владельцы (СИБУР) ведущих татарстанских нефтехимических предприятий получат дивиденды только за второе полугодие 2021 года. Сколько получат, пока неизвестно (собрания акционеров по итогам 2021 года еще не состоялись), но приблизительно можно вести речь о сопоставимых с первым полугодием суммах дивидендов.

Зачем новые акционеры в лице СИБУРа так озабочены получением дивидендов. Кроме естественного мотива (вознаграждение акционеров) здесь есть еще и фактор формирования собственной подушки безопасности для ведущих акционеров. Не секрет, что для экономики России наступают по-настоящему тревожные времена. Все это связано с санкциями, обрушившимися на нашу страну и на ее ведущих производителей. СИБУР, как ведущая нефтехимическая группа РФ, не избежал санкционного давления.

Нижнекамскнефтехим сейчас находится на грани частичной остановки из-за антироссийских санкций Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так, санкционная блокада вынуждает «СИБУР» и китайской группы Sinopec пересмотреть стратегию реализации мега-проекта Амурского ГХК. Под атакой санкций сейчас находятся все участники проекта: лицензиары, финансовые организации, поставщики. Задержки или даже отмена поставок некоторых видов оборудования и целых узлов становятся неизбежными. Логистические цепочки рвутся и это требует времени для их выстраивания через другие каналы поставок. Все это применимо почти ко всем значимым проектам холдинга СИБУР. Инжиниринговая немецкая компания Linde (обладатель технологий производства этилена в новом строящемся заводе-этиленнике «Нижнекамскнефтехима» мощностью 600 тыс. т в год) объявила о прекращении новых инвестиций в Россию. Как это отразится на развернувшемся масштабном строительстве в Нижнекамске, пока неясно, но ожидания пессимистические.

Сам Нижнекамскнефтехим (НКНХ) сейчас находится на грани частичной остановки из-за антироссийских санкций. С конца февраля предприятие действует в условиях беспрецедентных торговых и логистических ограничений. Это уже привело к фактическому снижению экспорта на европейский рынок, где реализовывалась существенная часть продукции НКНХ, в том числе к вынужденной приостановке исполнения контрактов с отдельными потребителями. Продолжающееся накопление остатков сырья и готовой продукции на складах создает высокий риск как минимум частичной разгрузки производств. Европа, куда уходило ранее 35,4% продаж синтетических каучуков, фактически закрыта.

Ситуация, конечно, тревожная, но учитывая масштаб этих предприятий не только для экономики Татарстан, но и для всей России, а, также, учитывая, мощь и масштабы всей группы СИБУР - за ближайшее будущее и Казаньоргсинтеза, и Нижнекамскнефтехима с ТГК-16 беспокоится не стоит. Никакого банкротства не допустят. Как говорят американцы: «Too Big to Fail», т.е. слишком большие, чтобы упасть.

Но, по-человечески, намерения новых акционеров ведущих татарстанских предприятий нефтехимии не захлопывать «дивидендное окно», вполне понятны. Наступают времена, когда на счету (в том числе и личном) становится важен каждый рубль. Такова наступающая новая экономическая реальность.