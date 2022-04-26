Татарстанские компании откроют производства в технополисе в Узбекистане

Татарстанские компании начали заключать соглашения о размещении производств на территории технополиса «Чирчик» в Узбекистане, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе министерства промышленности и торговли РТ.

«Одно соглашение подписано с компанией «КЗСК» (Казанский завод синтетического каучука – прим. Т-и), который занимается производством герметиков и химической продукции в Казани. Они активно смотрят на освоение рынка в Средней Азии. Второе соглашение заключено с химическим заводом «Оргсинтез». Мы в дальнейшем будем расширять количество резидентов. Особенно в условиях санкционного давления, многие компании ориентируются на то, чтобы работать на рынках Средней Азии и использовать свой потенциал», – процитировала пресс-служба министра промышленности и торговли республики Альберта Каримова.

Он подчеркнул, что министерство будет содействовать тому, чтобы в рамках развития сотрудничества между Узбекистаном и Татарстаном количество совместных проектов и инвестиций кратно росло.

Напомним, в рамках межправительственного соглашения Узбекистана и Татарстана «Химград» открыл химико-индустриальный технопарк «Чирчик» в Ташкентской области. Он занимает порядка 30 га, и находится в совместном управлении Минпрома Республики Узбекистан и технополиса «Химград».