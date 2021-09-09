Татарстанские компании рассматривают инвестирование в проекты Бурятии

Делегация Республики Татарстан встретилась с Главой Бурятии Алексеем Цыденовым, сообщила пресс-служба бурятского Министерства промышленности, торговли и инвестиций.

Потенциальным инвесторам показали промышленный парк Бурятии, особую экономическую зону «Байкальская гавань», презентовали проекты в области промышленности, туризма, медицины, сельского хозяйства, переработки отходов, транспортно-логистического комплекса.

Председатель совета директоров ГК «Ядран» Ирек Салихов сообщил на встрече, что в Татарстане создано несколько промышленных парков Татарстана общей площадью более 450 га. В развитие производств на промплощадках уже вложено более 25 млрд рублей инвестиций, создано более 25 тыс. рабочих мест. Среди основных резидентов крупные российские компании «Х5 Ритейл Групп», Ozon, Wildberries, «Август Агро».

«Наш подход – комплексное развитие территорий и работа с инвесторами в режиме "одного окна"», – сказал Салихов.

При посещении ОЭЗ «Байкальская гавань» потенциальным инвесторам из Татарстана представили участки для возможного размещения своих проектов.

«Делегация Министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии в апреле этого года посетила с рабочим визитом Республику Татарстан. В рамках программы была проведена встреча с руководством ГК "Ядран". Это крупные инвесторы, с хорошей репутацией и, главное, положительным опытом реализации проектов в различных областях», – приводятся слова заместителя председателя Правительства – министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антона Виноградова в пресс-релизе.

Группа компаний «Ядран» работает по шести направлениям в 15 регионах России. Это нефтяной бизнес, производство, обращение с отходами, строительство, комплексное развитие территорий и инвестиции.