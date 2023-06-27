Татарстанские компании намерены начать добычу и переработку нефти и газа в Афганистане

Фото: © «Татар-информ»

Руководство Афганистана согласовало добычу и переработку нефти и газа татарстанским компаниям. Договоренность с Правительством Афганистана была достигнута в ходе визита очередной татарстанской бизнес-делегации. Об этом журналисту «Татар-информ» сообщил глава делегации — генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

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«В состав этой делегации вошли представители татарстанских компаний нефтяной отрасли. В ходе работы делегации состоялись встречи с главами министерств и ведомств Афганистана. Также мы посетили шахты, перерабатывающие производства и месторождения в провинциях Нангархар, Хост, Баглан, Парван, Джаузджан. Татарстанские специалисты оценили качества сырья, провели экспертизу шахт и дали высокую оценку месторождениям. И, надеюсь, скоро наши нефтяники приступят к работам по расконсервации скважин нефти и газа. Это очень важный процесс для Афганистана, где до сих пор существует острая нехватка топлива», — отметил в разговоре Рустам Хабибуллин.

Осмотр добытой хромосодержащей руды на месторождении (провинция Парван, Афганистан)

В прошлую делегацию вошли представители бизнеса Татарстана в сфере энергетики. И с ними Правительство Афганистана уже заключило контракт на развитие энергетической инфраструктуры на сумму 1 млрд долларов.

Афганистан сейчас представляет для мирового бизнеса страну с выгодными инвестиционными перспективами. Инвестированием в разные отрасти Афганистана активно интересуется бизнес Германии, Китая, США, Ирана, Пакистана и Индии.