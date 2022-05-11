Татарстанские компании могут получить грант до 20 млн по нацпроекту

Татарстанские компании могут принять участие в программе «Развитие» в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Срок проведения конкурса до 6 июня, передает пресс-служба Минцифры РТ.

Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию и опыт продаж наукоемкой продукции на рынке и имеют потребность в проведении дополнительных НИОКР для реализации проектов по разработке и применению российских IT-решений.

Фонд содействия инновациям предоставляет возможность выиграть грант до 20 млн рублей при внебюджетном софинансировании не менее 25% суммы гранта. Более подробно о конкурсе можно разузнать по ссылке, заявки принимаются по адресу.