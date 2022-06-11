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Культура
11 июня 2022  21:05

Татарстанские киноленты «Исәнмесез», «Апипа» и «Мулла» вошли в «Пушкинскую карту»

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В России в прокат вышли национальные фильмы, рекомендованные Министерством культуры к показу в рамках «Пушкинской карты». В список попали и ряд татарстанских кинолент, сообщает ГБУК «Татаркино». 

«Прокатные возможности татарстанских картин на российском рынке стали еще шире», — отметили в пресс-службе. 

К показу в рамках «Пушкинской карты» внесены такие республиканские фильмы, как «Исәнмесез» («Живы ли вы?») Ильдара Ягафарова, «Сумбуль» (Рашид Маликов и Рамиль Фазлиев), «Апипа» Ильшата Рахимбая, «Байгал», «Халима» и картина на основе произведения Туфана Миннуллина «Мулла». 

Программа «Пушкинская карта», по которой молодые люди могут приобретать билеты в музеи, театры и на другие культурные мероприятия, была запущена в 2021 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#Пушкинская карта
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