Татарстанские киноленты «Исәнмесез», «Апипа» и «Мулла» вошли в «Пушкинскую карту»

В России в прокат вышли национальные фильмы, рекомендованные Министерством культуры к показу в рамках «Пушкинской карты». В список попали и ряд татарстанских кинолент, сообщает ГБУК «Татаркино».

«Прокатные возможности татарстанских картин на российском рынке стали еще шире», — отметили в пресс-службе.

К показу в рамках «Пушкинской карты» внесены такие республиканские фильмы, как «Исәнмесез» («Живы ли вы?») Ильдара Ягафарова, «Сумбуль» (Рашид Маликов и Рамиль Фазлиев), «Апипа» Ильшата Рахимбая, «Байгал», «Халима» и картина на основе произведения Туфана Миннуллина «Мулла».

Программа «Пушкинская карта», по которой молодые люди могут приобретать билеты в музеи, театры и на другие культурные мероприятия, была запущена в 2021 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.