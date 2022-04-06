Татарстанские казаки отправились добровольцами на Донбасс

Около 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в боевых действиях на Донбассе: они служат в различных частях и подразделениях и несут все виды военной службы. В том числе из казаков-добровольцев сформирован 1-ый казачий батальон. Об этом сообщают на официальной странице Всероссийского казачьего войска в соцсетях.

В настоящее время на Украину выдвигается 2-ой казачий батальон. В скором времени будет сформирован еще один казачий отряд.

Отмечается, что более 1000 казаков Всероссийского казачьего общества ежедневно добровольно несут службу по охране общественного порядка в приграничных пунктах, участвуют в охране государственной границы, социальных объектов и других важных объектов, а также обеспечивают безопасность беженцев в местах временного расположения. На пунктах разгрузки гуманитарной помощи ежедневно работают более 500 казаков-волонтеров.

Как стало известно «Татар-информу» от собственных источников, среди добровольцев, отправившихся на Украину, также есть казаки из Татарстана.