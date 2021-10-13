Татарстанские айтишники поборются за премию «Цифровые вершины-2021»

Конкурс российских разработчиков, которые создают IT-инструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных структур, начинает прием заявок на участие. Об этом сообщает Министерство цифрового развития Татарстана.

Лучшие проекты будут удостоены премии «Цифровые вершины» в таких номинациях, как лучшее IT-решение для школьного обучения, лучшее IT-решение для высшего образования, лучшее IT-решение для дополнительного образования, лучшее IT-решение для здравоохранения, лучшее IT-решение для транспорта, лучшее IT-решение для комфортной и безопасной жизни, лучшее IT-решение для умного города, лучшее IT-решение для малого бизнеса, лучший государственный сервис, лучшее IT-решение для энергетики и опора цифровизации.

На первом этапе конкурса отбор и оценку проектов проведет экспертный совет Минцифры России совместно со специалистами профильных министерств. В финале, который пройдет в январе 2022 года в рамках Гайдаровского форума, проекты оценит жюри, состоящее из управленцев со всей страны.

Премия «Цифровые вершины», которая поощряет лучшие IT-решения с 2016 года, проводится под патронатом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.

Заявки на участие принимаются до 15 декабря 2021 года, оставить ее можно на сайте конкурса.