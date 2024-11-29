Татарстанские инженеры помогают восстанавливать инфраструктуру Рубежного

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Инженеры из Татарстана помогают восстановить инфраструктуру в Рубежном

В подшефные Татарстану города ЛНР Лисичанск и Рубежное был направлен специалист АО «Казэнерго». Николаю Айдову предстоит курировать работу аварийных бригад.

По словам Фаниля Аглиуллина, объем работ в подшефных городах значительный, но динамика восстановления инфраструктуры заметна. Так, в Лисичанске удалось ускорить подключение домов к теплу по сравнению с прошлым годом.



Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В Рубежном аварийная бригада из РТ работает в тесном взаимодействии с местным управлением ЖКУ. Ежедневно специалисты аварийной бригады выезжают на заявки от местных жителей. Наиболее распространенные проблемы – неисправности в системах отопления, засоры канализации, повреждение ливневых систем, а также восстановление остекления.

«Ребята выезжают на объект, обследуют ситуацию и приступают к устранению проблем. В некоторых домах после запуска тепла создаются воздушные пробки в системе отопления, в других нужно прочищать трубы или необходимо вскрытие полов или стен, где проходят системы канализации», — рассказал Николай Айдов.

По словам инженера, за время работы в Рубежном было выполнено более 50 заявок разной сложности. Работы требуют не только профессиональных навыков, но и значительного времени.

«Мы стремимся сделать так, чтобы каждый дом стал теплым и безопасным для его жителей», — отметил Айдов.