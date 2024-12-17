Татарстанские инвесторы подведут итоги года в Казани

Сегодня, 17 декабря, в Казани состоится заседание Клуба инвесторов. Это итоговая встреча участников в 2024 году, рассказали в Агентстве инвестиционного развития РТ.

Планируется обсуждение итогов года, презентация идей и концепций для развития инвестиционных проектов и пути для усовершенствования делового климата в регионе.

Также на площадке TASIGO Kazan Palace состоится церемония награждения финалистов конкурса «Инвестор года» в трех номинациях.

По данным главы АИР республики Талии Минуллиной, с января по октябрь объем инвестиций в основной капитал Татарстана превысил 845 миллиардов рублей. Это на 2,1% превышает прошлогодние показатели в сопоставимых ценах.

«Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств достиг 706,4 млрд рублей», — добавила она.

Кроме того, участников ожидают выступления экспертов и дискуссия с участием ключевых спикеров, в том числе доктора экономических наук из Массачусетского технологического института (США), выдающегося глобального экономиста из Шанхая Энди Ся. Работа специалиста связана с экономикой Китая, Азии. В настоящее время он является директором Rosetta Stone Advisors и China Boqi Environmental Science and Technology, приглашенным колумнистом изданий South China Morning Post и Bloomberg. В 2013 году, по версии Bloomberg, Ся входил в число 50 самых влиятельных людей.

В татарстанский Клуб инвесторов входят представители бизнеса, которые реализуют свои проекты в республике. Это совещательный орган, образованный при Агентстве инвестиционного развития Татарстана. Участникам предоставляется всесторонняя поддержка, включая информационные ресурсы и возможность участвовать в заседаниях с руководством республики и профильными министерствами в неформальной обстановке для обсуждения актуальных вопросов. Кроме того, инвесторам предоставляется доступ к деловым мероприятиям различного масштаба — от региональных до международных.