Татарстанские и самарские СМИ подписали соглашение об обмене информацией

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Холдинг АО «Татмедиа» подписал меморандум о сотрудничестве с медиахолдингом «Самарское областное вещательное агентство» («СОВА»).

«Инициатива об увеличении сотрудничества и обмена информацией между татарстанскими и самарскими СМИ исходила от Раиса РТ Рустама Минниханова после его визита в Самару. В рамках этого сотрудничества был подписан меморандум», — рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

В рамках сотрудничества «Татмедиа» и «СОВА» будут регулярно обмениваться русскоязычными информационными материалами, которые включают в себя видео, телевизионные программы, информационные сообщения, фотоснимки и аналитические материалы.

«Основная наша работа будет проводится по сотрудничеству в цифровом направлении, то есть мы будем делать телевизионную или интернет-передачу, будем участвовать в проектах интернет-СМИ и печатных изданий», — сообщил корреспонденту «Татар-информа» и.о. директора «СОВА» Олег Гутов.

«СОВА» — это крупнейший самарский медиахолдинг, который включает в себя телерадиокомпанию «Губерния», газету «Волжская коммуна», интернет-журнал «Кому на Волге» и социальные сети.