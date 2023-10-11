На выставке в Казани представят образцы разных письменных традиций XIV–XIX веков

В Казани в ходе работы международной научной конференции «История письма европейской цивилизации и письменная культура народов России» откроется выставка образцов различных письменных традиций. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник Центра письменного наследия Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ Азат Ахунов.

«Выставка в рамках конференции ожидается очень интересной, богатой. Мы представляем около 50 арабографических рукописей на арабском, персидском и старотатарском языках. Хронология различная — от XIV до XIX века. <...> Подбор этих рукописей говорит о том, что в нашем регионе письменная традиция развивалась наравне с остальным мусульманским миром», — пояснил ученый.

Среди экспонатов, представленных татарстанскими исследователями, гости выставки увидят письменные памятники различных тематик, в том числе: «Сказание о Йусуфе» поэта Кул Гали, «Анатомию Мансура» — рукопись XIV века, в которой показано строение человеческого тела, и другие.

Ученые полагают, что выставка вызовет большой резонанс и станет настоящим культурным событием для всей России. «Согласно нашим планам, она будет работать до середины декабря этого года», — отметила заведующая научно-историческим архивом Санкт-Петербургского Института истории РАН Татьяна Базарова.