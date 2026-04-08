Татарстанские госструктуры и госкомпании могут подать заявки на HR-премию «В кадре»

Скоро начнется прием заявок на организуемую Правительством Москвы ежегодную премию «В кадре» в сфере управления персоналом для госсектора. Конкурс призван объединить лучшие HR-практики со всей России и дать возможность командам заявить о своих достижениях на федеральном уровне.

Прием заявок стартует 8 апреля и продлится до 19 июля текущего, 2026 года. Участвовать в конкурсе могут федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления и подведомственные организации, госкорпорации и компании с государственным участием.

Подать заявку может любой сотрудник – от HR-специалиста до руководителя направления, реализовавшего успешный проект по развитию персонала, отмечают организаторы.

В состав жюри войдут более 90 профессионалов из коммерческого сектора и госведомств, которые и определят лучшие HR-практики года.

Предусмотрены четыре основные номинации: «Привлечение», «Удержание», «Развитие» и «HR-инновации». Участники будут состязаться в трех категориях: «Федерация», «Регион» и «Столица». Победителей ждут денежные призы и освещение в федеральных СМИ. Торжественная церемония награждения пройдет в октябре в Москве.

В рамках заявочной кампании 16 апреля состоится вебинар для всех желающих участвовать в премии. Присоединиться к вебинару можно по ссылке. Участие абсолютно бесплатное. Подробная информация и условия размещены на официальном сайте – vkadre.mos.ru, замечает пресс-служба Правительства Москвы.