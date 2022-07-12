Татарстанские фильмы вошли во все номинации Казанского кинофестиваля

Отборочная комиссия XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино во главе с Ниной Кочеляевой огласила список фильмов номинации «Национальный конкурс».

По словам члена отборочной комиссии Тимура Шайхуллина, при выборе фильмов между членами комиссии возникла дискуссия, куда включать некоторые татарстанские кинокартины — в конкурсную программу или в национальную.

«В национальную программу в этом году вошли достойные фильмы. Отрадно, что татарстанский кинематограф в последние годы представляет весьма прорывные творческие проекты. Но, безусловно, есть куда стремиться», — поделился мнением Шайдуллин.

Было принято коллегиальное решение о включении в каждой из пяти номинаций по одному татарстанскому фильму. В частности, среди игровых полнометражных фильмов наравне с турецкой, иранской, индийской и другими кинолентами представлен фильм «Тарлан», созданный Татарстаном в копродукции с Казахстаном.

В номинациях «Игровой короткометражный фильм», «Документальный полнометражный фильм» и «Документальный короткометражный фильм» татарстанский кинематограф представлен картинами «Галиябану» Рифата Миндубаева, «Габдрахман» Марселя Махмутова и «Сосновый ключ» Булата Минкина соответственно.

Конкурсная программа Казанского кинофестиваля состоит из 10 фильмов в каждой номинации. Всего в этом году было зарегистрировано 625 заявок из 44 стран мира.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября.