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Ру Тат
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13 сентября 2021  21:34
Лиля Шайхутдинова

Татарстанские фильмы могут попасть на площадку Sakhamovie.ru

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Онлайн-кинотеатр якутских фильмов Sakhamovie.ru может стать площадкой, где будет аккумулироваться региональный кинематограф. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» по итогам XVII КМФМК сообщила исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

«На первом региональном кинорынке, прошедшем в рамках фестиваля, нашей сверхзадачей являлось создание каталога, в котором был бы собран весь региональный кинематограф. Сегодня у нас состоялся диалог с продюсером по продвижению якутского кино, руководителем Якутского киноклуба Сарданой Савиной, которая предложила использовать площадку Sakhamovie для этой цели», — рассказала Айтуганова.

Она уточнила, что площадка еще не определена. Однако, скорее всего, таким ресурсом станет именно Sakhamovie, так как на ней уже аккумулируется якутский кинематограф.

#якутия #казанский фестиваль мусульманского кино
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