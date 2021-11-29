Татарстанские эксперты считают волонтеров в Государственной Думе показателем доверия

Весной Президент России Владимир Путин призвал волонтеров активнее участвовать в политической жизни. И волонтеры откликнулись — Артем Метелев (создатель проекта «Волонтеры-медики», председатель совета Ассоциации волонтерских центров), Владимир Самокиш (автор инициативы о появлении волонтеров во всех органах власти), Юлия Саранова (руководитель волонтерской организации «МыВместе») стали депутатами Госдумы. Также депутатские места волонтеры заняли во многих законодательных собраниях и городских думах.

Члены Экспертного клуба прокомментировали, насколько значимо добровольческое движение для общественно-политической жизни в стране и Татарстане.

«В Республике Татарстан активно действуют волонтёры-медики, волонтёры, помогающие пожилым, инвалидам, многодетным семьям в решении социально-значимых проблем», — рассказывает декан факультета социальной работы и высшего сестринского образования, заведующая кафедрой экономической теории и социальной работы КГМУ Маргарита Максимова.

Она отмечает, что волонтеры своими акциями уже участвуют и в политической жизни страны по определенным направлениям. И добавляет, что «желательно, чтобы они пополняли свои знания, умения, навыки и компетенции инновационными практиками российскими и зарубежными».

Кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева подчеркивает, что Республика Татарстан является одним из центров культурной и спортивной жизни в нашей стране. Ежегодно она принимает на своей территории крупные всероссийские и международные мероприятия — Казанский международный фестиваль мусульманского кино, Республиканский фестиваль русской культуры «Каравон», WorldSkills и многие другие.

«Особую помощь в их проведении оказывает волонтерское движение, которое в нашей республике развивается быстрыми темпами благодаря поддержке властей. Самое интересное, что в его активе представлены все поколения несмотря на то, что ставка безусловно делается прежде всего на молодёжь», — говорит она.

Волонтеры также участвуют в реализации многих государственных задач, считает Зоя Силаева. А руководители волонтерских движений представляют особую ценность и в политике.

«Они активны, инициативны, ответственны, стремятся сделать мир лучше, добрее, человечнее. Деятельность каждого волонтера — это целая история, прожитая сердцем. Участвуя в этой деятельности каждый из наших волонтеров не просто приобретает социальный опыт, но и проявляет гражданскую позицию, развивает профессиональные навыки и тем самым становится активным участником социально-политической жизни, лидером, опорой как региона, так и государства в целом», — добавляет она.

Исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов считает, что волонтерское движение является одним из самых почетных и привлекательных среди разных возрастных групп в нашей стране. И отмечает, что «волонтером может стать каждый из нас, для этого не нужно специально учиться несколько лет».

«При этом, когда волонтеры с многолетним опытом и уже профессиональным отношением к развитию волонтерского движения избираются депутатами, на мой взгляд, это показатель синергии доверия со стороны населения и готовности власти дать большую ответственность волонтерам-лидерам», — подчеркнул Акмалов.