Татарстанские эксперты поддержали инициативу о полном запрете вейпов

В Татарстане обсудили федеральную инициативу о полном запрете продажи электронных сигарет. Законопроект может быть принят уже в ближайшие месяцы. Жители республики, опрошенные ГТРК «Татарстан», в большинстве своем поддержали инициативу.

«Да слава Богу! Пусть запрещают, это ж здорово. А зачем они нужны?» – сказала жительница Казани.

«Уже давным-давно пора запретить, вы же видите – в 12-13 лет курят», – добавил еще один горожанин.

По словам специалистов, привлекательность вейпов для школьников связана с отсутствием запаха и сладким вкусом. Несмотря на действующие ограничения – запрет продажи несовершеннолетним, штрафы до двух миллионов рублей, закрытые витрины и изъятие с маркетплейсов, – дети и взрослые продолжают массово приобретать устройства.

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец отметила: «Зависимости подвергаются и молодежь, и люди старшего поколения, потому что те изменения в организме от вейпов и электронок необратимы. Я очень рада, что наши идеи находят поддержку на высшем государственном уровне».

Депутат Госдумы Айдар Метшин также подчеркнул важность инициативы: «Инициативу по запрету вейпов я считаю полезной, потому что, я считаю, это связано с сохранением нашего населения и в первую очередь нашего молодого поколения. Оно должна пройти пилотную апробацию в некоторых регионах».

Врачи напоминают, что вредны как традиционные сигареты, так и электронные аналоги. При этом вейпы становятся для многих практически постоянным аксессуаром, что усиливает зависимость.

«Он может позволить себе покурить и в кабинете, еще где-то, то есть количество курения увеличивается. Разнообразный набор химических веществ, вплоть до тяжелых металлов, которые попадают в организм», – отметил исполняющий обязанности заместителя главного врача по поликлинической работе ГАУЗ «Республиканский Наркологический Диспансер МЗ РТ» Булат Гатин.