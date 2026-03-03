Татарстанские эксперты назвали развитие Арктики драйвером роста всей экономики России

В России 28 февраля отметили День Арктики – региона, составляющего более четверти площади страны и обладающего колоссальным социально-экономическим потенциалом. Развитие этой зоны находится под особым контролем Президента РФ Владимира Путина.

Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили приоритеты освоения арктического пространства и возможности участия татарстанских предприятий в реализации масштабных проектов.

Кандидат политических наук, доцент КФУ Евгения Храмова считает ключевым приоритетом сохранение первенства России в сфере ледокольного флота, учитывая огромную логистическую значимость региона. Она указала на то, что предприятия республики уже активно поставляют для северных нужд энергетические системы и нефтехимическую продукцию.

«Для России Арктика – это исторически и политгеографически высокозначимая территория и предприятия Республики Татарстан активно участвуют в ее развитии, поставляя специализированное оборудование, энергетические системы и нефтехимическую продукцию для северных проектов», – подчеркнула эксперт.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин в свою очередь акцентировал внимание на необходимости создания современной транспортной, энергетической и жилищной инфраструктуры при соблюдении экологической безопасности.

По его мнению, промышленный потенциал Татарстана может быть эффективно задействован как в ИТ-секторе, так и в энергетической, химической промышленности, авиа- и судостроении и других отраслях.

«Наша общая цель – развить Арктическую зону и создать дополнительные возможности для повышения качества жизни людей. Шаг за шагом будем идти к данной цели», – выразил уверенность парламентарий.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова предложила рассматривать регион как площадку для формирования экономики замкнутого цикла и внедрения автономных технологий. Она поделилась видением превращения Северного морского пути в интеллектуальный транспортный коридор с цифровым сопровождением и беспилотной навигацией.

«Развитие Арктической зоны может стать драйвером структурных изменений экономики, стимулировать технологическое обновление, укрепить транспортную независимость и сформировать новые точки роста, напрямую работающие на достижение национальных целей страны», – резюмировала она.