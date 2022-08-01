Татарстанские экологи взяли пробы воды из порозовевшего озера в Зеленодольском районе

После жалоб местных жителей татарстанские экологи провели проверку озера Карасиха в Зеленодольском районе. Как сообщалось в соцсетях, из-за загрязнения вода в нем приобрела розовый оттенок, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Незамедлительно был осуществлен выезд в поселок Васильево. В ходе обследования территории замора рыбы не выявлено, розового оттенка на поверхности воды не обнаружено», – сказано в сообщении.

Информация о том, что вода в озере Карасиха стала розовой, была опубликована в социальных сетях. По жалобам татарстанцев на проверку выехали инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ, а также специалисты лаборатории.

Экологи взяли пробы воды. Результаты анализа станут известны в течение 10 дней, после чего будет принято решение о мерах административного реагирования.