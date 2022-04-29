Татарстанские экологи в ходе рейда по железным дорогам обнаружили 69 свалок

В ходе рейда экологи в Татарстане обнаружили 69 свалок вдоль железных дорог ОАО «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Рейд прошел в ходе санитарно-экологического двухмесячника. Его участниками стали инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ, а также представители Горьковской железной дороги, Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора по Татарстану, Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры, сотрудников районных администраций и Минлесхоза РТ», — сказано в сообщении.

Рейд прошел по маршруту Казань - Высокая Гора - Восстание - Свияжск - Казань. Его участники обнаружили в Высокогорском районе две свалки, в Зеленодольском – 14, на территории Казани - 55 мест несанкционированного складирования мусора. По всем выявленным фактам главам администрации районов будут направлены письма для устранения природоохранных нарушений.