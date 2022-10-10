Татарстанские единороссы доставили в Лисичанск почти 80 тонн продуктов

В Лисичанск прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Татарстана. В грузовиках 78 тонн груза — мука, картофель, свекла, морковь, капуста и лук. Гуманитарный конвой сопровождал руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин, сообщает информационный центр партии.

«Помощь оказана Татарстанским отделением партии „Единая Россия”. Личное участие в процессе формирования груза приняли депутат Госдумы Руслан Гаджиев, депутат Госсовета РТ Азат Зиганшин, глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин. Искренняя благодарность нашим друзьям», — отметил Самигуллин.

В самое ближайшее время из Татарстана в Лисичанск прибудет еще одна партия гуманитарного груза со всем необходимым для жителей города. Слова благодарности за поддержку татарстанским единороссам высказал исполняющий обязанности главы администрации Лисичанска Андрей Скорый.

«Спасибо за помощь Республике Татарстан. Жителям Лисичанска сейчас очень нужна поддержка неравнодушных людей», — заметил Скорый.