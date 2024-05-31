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Татарстанские «единороссы» доставили гуманитарный груз в Лисичанск и Рубежное
Татарстанское отделение партии «Единая Россия» доставило в подшефные Лисичанск и Рубежное 70 тонн гуманитарной помощи. В распределительные пункты Лисичанска и Рубежного выгружены продукты питания, в том числе для детей, медикаменты, памперсы, одежда и средства личной гигиены.
Гуманитарный конвой в ЛНР сопроводили руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Марат Самигуллин и глава Мензелинского муниципального района Айдар Салахов.
Напомним, татарстанские «единороссы» стали первыми, кто начал доставлять гуманитарные грузы в подшефный регион. Первый конвой прибыл в Лисичанск практически сразу после освобождения города от ВСУ. С тех пор партийцы организовали 23 миссии – это 155 большегрузов, которые в общей сложности доставили в Лисичанск и Рубежное около 2400 тонн различных грузов.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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