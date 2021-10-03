Татарстанские дольщики смогут воспользоваться рассрочкой по оплате задолженности

В Татарстане участники долевого строительства смогут получить рассрочку по оплате задолженности.Такое решение приняли участники заседания совета Фонда поддержки дольщиков РТ.

«В связи с частыми обращениями участников строительства, учитывая социальную важность вопроса, принято решение поддержать дольщиков Татарстана путем предоставления возможности погасить задолженность в рассрочку», – рассказал руководитель фонда Иван Новиков.

Если у дольщика есть совокупная задолженность (по договору долевого участия и в связи с увеличением площади помещения по итогам составления техпаспорта после окончания строительства объекта) размером более 90 тысяч рублей, он может получить рассрочку до 12 месяцев.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, гражданину нужно направить в фонд заявление в свободной форме с указанием помещения, по которому нужна рассрочка, желаемый срок рассрочки и реквизиты приемки-передачи помещения или одностороннего акта. В течение пяти рабочих дней специалисты фонда подготовят соглашение с графиком платежей по каждому виду задолженности.

«До даты полного исполнения обязательств у фонда возникает право залога в отношении помещения участника строительства», – говорится на сайте Фонда поддержки дольщиков.

В рассрочке могут отказать при наличии у дольщика прав требования в отношении нескольких помещений в объектах, в случае поступления заявления в фонд после наступления сроков оплаты задолженности, установленных в акте приемки-передачи помещения или одностороннем акте, а также в случае отказа дольщика от принятия помещения в течение выделенного на это времени.