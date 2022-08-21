Татарстанские добровольцы восстанавливают старинный храм в Верхнеуслонском районе

Фото: пресс-служба Казанской епархии

Волонтеры проекта «Куда ведут ручьи» приступили к восстановлению храма святителя Иоанна Златоуста в селе Ивановское в Верхнеуслонском районе. Это двухпрестольная каменная церковь, построенная в духе русского барокко.

Возвели храм в 1732 году на средства местных помещиков, а в советские годы он был разрушен.

За лето добровольцы расчистили территорию культового сооружения от лишнего грунта и защитили его специальным покрытием от негативного влияния осадков. Сейчас участники проекта проводят усиление стен для их защиты от дальнейшего разрушения, приступают к восстановлению кирпичной кладки, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

На сайте проекта жители Татарстана могут принять участие в сохранении церкви и помочь добровольцам приобрести кирпичи и цемент.