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Строительство
21 августа 2022  08:02

Татарстанские добровольцы восстанавливают старинный храм в Верхнеуслонском районе

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Татарстанские добровольцы восстанавливают старинный храм в Верхнеуслонском районе
Фото: пресс-служба Казанской епархии

Волонтеры проекта «Куда ведут ручьи» приступили к восстановлению храма  святителя Иоанна Златоуста в селе Ивановское в Верхнеуслонском районе. Это двухпрестольная каменная церковь, построенная в духе русского барокко.

Возвели храм в 1732 году на средства местных помещиков, а в советские годы он был разрушен.

За лето добровольцы расчистили территорию культового сооружения от лишнего грунта и защитили его специальным покрытием от негативного влияния осадков. Сейчас участники проекта проводят  усиление стен для их защиты от дальнейшего разрушения, приступают к восстановлению кирпичной кладки, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

На сайте проекта жители Татарстана могут принять участие в сохранении церкви и помочь добровольцам приобрести кирпичи и цемент.

 

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