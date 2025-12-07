Татарстанские борцы завоевали 7 золотых медалей на Кубке России

С 5 по 7 декабря во Дворце спорта «Ак Барс» прошел Кубок России по борьбе кереш. Соревнования стали масштабным событием, завершившим нынешний спортивный сезон. В турнире приняли участие более 200 борцов из 53 регионов России в весовой категории от 60 до 130 килограммов.

Татарстан на соревнованиях представляли Ильфат Миннегалиев, Ильяс Юсупов, Ислам Каримов, Ильнар Закиров, Данир Муликов, Рафаэль Калимуллин, Ильнур Камалов, Егор Такарлыков, Радик Салахов и Ранис Гилязетдинов, которые в итоге заняли первые места в 7 весовых категориях из 10.

С приветственным словом к собравшимся обратились вице-президент федерации борьбы России Равиль Нугуманов, глава федерации борьбы Татарстана, депутат Госдумы РФ Рустам Калимуллин и первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

«На эти соревнования съехались сильнейшие борцы России. Вчера состоялась отчетно-выборная конференция Общероссийской общественной организации «Федерация борьбы России». Мы вновь единогласно избрали Джаудата Миннахметова президентом федерации борьбы куреш. Этот год борьбы мы завершаем красивыми, сильными соревнованиями», – сказал Шайхутдинов.

Вице-президент федерации борьбы России Равиль Нугуманов подчеркнул, что в следующем году пройдет 28 соревнований по борьбе кереш.

«У наших борцов будет возможность проявить себя 28 раз», – сказал он.

Список победителей:



I место в весовой категории до 60 кг. – Ильфат Миннегалиев

I место в весовой категории до 65 кг.– Ильяс Юсупов

III место в весовой категории до 70 кг. – Ислам Каримов

III место в весовой категории до 75 кг. – Ильнар Закиров

I место в весовой категории до 80 кг. – Данир Муликов

I место в весовой категории до 85 кг. – Рафаэль Калимуллин

II место в весовой категории до 90 кг.– Ильнур Камалов

I место в весовой категории до 100 кг. – Егор Такарлыков

I место в весовой категории до 130 кг. – Радик Салахов

I место в полутяжелом весе от 130 кг. – Ранис Гилязетдинов

Зульфия Шавалиева