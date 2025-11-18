Татарстанские борцы примут участие в чемпионате мира по борьбе на поясах в ОАЭ

Фото: Владимир Васильев / "Татар-информ"

С 26 по 29 ноября 2025 года в Фуджейре (Объединенные Арабские Эмираты) соберутся лучшие борцы планеты для участия в Чемпионате мира по борьбе на поясах. Турнир примет рекордное количество участников – около 350 атлетов из 35 государств, охватывающих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку.

Среди представителей нашей страны выступят и татарстанские бойцы: Алексей Абрамов, Илнар Закиров, Илназ Рамазанов, Айнур Нургалиев, Эльдар Хамитов, Радик Салахов, Тимур Латипов, Анастасия Грачева, Ренас Калимуллин и многие другие.

Соревнования пройдут на арене спортивного комплекса Zayed Sports Complex и станут важнейшим мероприятием для популяризации и глобального развития этого исконного вида спорта, способствующего воспитанию здоровой молодежи и укреплению дружбы народов.

Президент Международной федерации борьбы на поясах Хабир Хабибуллин выразил надежду на успешное проведение турнира, подчеркнув вклад руководства ОАЭ в организацию события мирового уровня.

«Мы станем свидетелями грандиозного мероприятия, которое укрепит позиции борьбы на поясах в мировом спортивном сообществе. Выражаю благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за предоставленную возможность проведения нашего мероприятия на высоком уровне. Убежден, что благодаря сотрудничеству Международной федерации борьбы на поясов и министерства спорта ОАЭ дальнейшее развитие получит и традиционная эмиратская борьба «аль мутараха». Желаю участникам красивых побед в честной борьбе, тренерам – высоких достижений, а зрителям – незабываемых впечатлений», – заявил Хабир Хабируллин.

Министр спорта Республики Татарстан отметил важность мероприятия для дальнейшего продвижения традиционной татарской борьбы «корэш»:

«Для Татарстана, являющегося одним из признанных центров развития борьбы на поясах, большая честь видеть, как этот вид спорта объединяет сильнейших атлетов мира. Это многовековая традиция, живой мост, соединяющий культуры и народы. Желаю каждому спортсмену уверенности в своих силах и блестящих побед. Пусть победит сильнейший!» – отметил Владимир Леонов.

Фото: Владимир Васильев / "Татар-информ"

Страны-участницы включают Афганистан, Армению, Беларусь, Бангладеш, Болгарию, Великобританию, Вьетнам, Ганну, Гонконг, Грецию, Египет, Замбию, Индию, Иорданию, Иран, Йемен, Казахстан, Колумбию, Киргизию, Латвию, Молдавию, Монголию, Нигерию, ОАЭ, Пакистан, Польшу, Россию, Румынию, Сирию, Таджикистан, Тунис, Турцию, Узбекистан и Шри-Ланку.