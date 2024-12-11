Татарстанские больницы перешли на электронные медицинские карты

Государственные больницы Татарстана с декабря перешли на электронные медицинские карты.

Как сообщили «Татар-информу» в Минздраве Татарстана, больницы уже начали использовать электронные карты, а вся документация теперь обрабатывается через платформу «Электронное здравоохранение».

На данный момент разработчики продолжают оптимизировать систему, однако главные изменения уже внедрены.

За этот год в больницах Татарстана количество оформленных структурированных электронных документов превысило 50 миллионов.

По данным Министерства здравоохранения РФ, за 2024 год все шесть основных показателей национального проекта «Здравоохранение» в части создания единого цифрового контура в Татарстане выполнены в срок и в соответствии с планами. В настоящее время республика успешно выполнила требования по интеграции нашей региональной информационной системы в общероссийскую.