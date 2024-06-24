Татарстанские боксеры взяли золото и бронзу Игр БРИКС

Фото: Федерация бокса РТ

Сборная России по боксу завоевала на Играх БРИКС 25 медалей, две из которых на счету спортсменов, представляющих «Динамо» Республики Татарстан.

Спортсменка из Арска Гилюса Галиева стала бронзовым призером Игр стран БРИКС в весовой категории до 50 кг. А Сергей Сергеев – обладателем золотой медали весовой категории до 75 кг. В финале он одержал победу над Джавохиром Уматалиевым единогласным решением судей.

«При высочайшей конкуренции, а в поединках приняли участие призеры и чемпионы Олимпийских игр, воспитанники татарстанского бокса смогли пополнить копилку сборной России золотом и бронзой. Это хороший результат, хотя мы ожидали что за Татарстаном первых места будет два», – поделился с журналистом «Татар-информа» президент Федерации бокса РТ и замгенсекретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.

Также он отметил, что Игры БРИКС – очень интересный проект. Даже те страны, которые были на этих соревнованиях наблюдателями и своих спортсменов не выставляли, планируют принять участие в следующих. Это говорит о том, что Игры БРИКС будут расширять географию участников и развиваться.

«Очень отрадно, что поединки проходили при полных трибунах, даже отборочные бои. Хочу поблагодарить зрителей за их интерес к боксу и активность, с которой они поддерживали сборную России», – подчеркнул Сергей Игнатьев.